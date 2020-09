Via Gregorio XI: sfondano serranda del supermercato con la jeep - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Hanno sfondato la serranda del supermercato Carrefour in via Gregorio XI. Banditi in azione alle 1,30 di domenica 27 settembre. I malviventi sono poi scappati: secondo quanto appreso, non sono riusciti a portare via la cassa continua. Anzi, all’appello – per il momento – manca solo un televisore.

Come ariete, i malfattori avrebbero utilizzato una jeep Feroza. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo.

I rilievi sono stati affidati alla Settima Sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci.