Via Francesco Merlini: senza mascherina aggredisce autista e infrange cabina conducente - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Sull’autobus non aveva indosso la mascherina. L’autista l’ha richiamata e lei lo ha aggredito, oltre a infrangere la cabina del conducente. È accaduto intorno alle 14 in via Francesco Merlini: protagonista una 27enne nigeriana, denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Il tutto è accaduto sul mezzo pubblico della linea 057 (Roma Tpl). Sul posto gli agenti del commissariato Casilino.