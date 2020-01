Via di Torrevecchia: pubblicato bando per la manutenzione straordinaria - Terzo Binario News

“E’ stato pubblicato sul sito di Roma Capitale il bando di Manutenzione straordinaria di via Torrevecchia. I lavori, finanziati per un totale di 2.884.000 euro, riguarderanno tutta la sede stradale da via Acquedotto del Peschiera a via Villanova per un totale di 4,5 chilometri”. A parlare è Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione locale Lavori pubblici.

“Un asse di fondamentale importanza per il collegamento Est-Ovest del Municipio, il cui manto stradale dopo svariati anni di incuria si presentava con un diffuso stato di ammaloramento con profonde buche e avvallamenti. A fronte di questa situazione per mettere almeno in sicurezza la via (classificata tra le strade più pericolose di Roma) abbiamo provveduto a rifare il tappetino di usura tra viale dei Monfortani a largo Mortara – ha evidenziato – con un intervento di manutenzione ordinaria. Ovviamente questo intervento non può essere risolutivo e soprattutto duraturo, e per questo nel frattempo si è lavorato per redigere il progetto e quindi mettere a bando i lavori di manutenzione straordinaria”.

Questi lavori prevederanno:

– il rifacimento di Binder e di Sottofondo del manto stradale;

– il rifacimento dei marciapiedi;

– la pulizia e rifacimento dell’impianto di captazione delle acque meteoriche;

– il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“Modalità di aggiudicazione e tempi:

Il bando scade il 15 aprile e verranno viste le offerte pervenute dal 17 aprile.

Le tempistiche per visionare tutte le offerte dipenderà dal numero delle stesse e dall’accuratezza della documentazione presentata (l’amministrazione è obbligata a chiedere eventuali integrazioni ai soggetti partecipanti e aspettare entro determinati tempi la risposta).

Poi una Commissione incaricata dovrà stabilire l’offerta migliore secondo i termini di legge.

Infine bisognerà aspettare 30 giorni per eventuali ricorsi.

Se non vengono presentati ricorsi l’opera può essere aggiudicata alla ditta vincitrice”.

“Tutte queste procedure richiederanno mesi e le tempistiche in alcuni punti non dipendono dall’amministrazione. Se non ci saranno intoppi o ricorsi puntiamo ad un inizio lavori entro la fine di agosto.

Le tempistiche dei lavori indicati nel bando saranno soggette a valutazioni successive da parte del Dipartimento SIMU, Municipio, Dipartimento Mobilità, Polizia Locale ed altri soggetti competenti”.

“Per essere chiari.. è stato pubblicato un bando analogo per Via Trionfale. Questi lavori si aggiungono a quelli già comunicati per la Galleria Giovanni XXIII e per migliorare la viabilità di Pineta Sacchetti”.

“Stiamo lavorando per il non semplice compito di non far sovrapporre questi lavori che riguardano lo stesso quadrante cittadino. La prossima settimana si stabiliranno definitivamente le tempistiche per i lavori nella Galleria Giovanni XXIII”.

Bando di gara: https://bit.ly/2NhHSRF