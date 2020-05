Torre Maura: hashish e marijuana in casa, arrestato 16enne - Terzo Binario News

Nel corso di un servizio antidroga, ieri notte, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 16enne romano, con precedenti e già sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando in viale di Torre Maura, i militari hanno notato il giovane entrare e uscire più volte dalla sua abitazione e aggirarsi in modo sospetto nei dintorni. Nel corso del controllo il minore è parso molto nervoso e infastidito dalla presenza dei carabinieri, che hanno deciso di ispezionare la sua abitazione. Lì hanno rinvenuto diversi involucri contenenti dosi di hashish e marijuana, in totale circa 150 grammi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

L’arrestato è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria