Via di Porta Labicana: rifiuti tolti con le pale, "nessun braccio meccanico come promesso" - Terzo Binario News

“Dopo aver sentito promesse di intervento da parte del Gabinetto della Sindaca , dopo aver aspettato, anche troppo, i tanto decantati interventi del Dipartimento Tutela Ambiente , ce la siamo vista in casa. Gli operai della Zona hanno fatto prima: nessun Bobcat , nessun braccio meccanico è arrivato a supporto come promesso e annunciato”. Così Rino Fabiano, assessore all’Ambiente del Municipio II, in merito alla situazione in via di Porta Labicana.

“Braccia, pale e mascherine per eliminare questo schifo. Lo hanno fatto per dignità, per condivisione e per rispetto del quartiere dove lavorano. Quel rispetto che ignoti zozzoni non portano, quel rispetto che chi dirige i servizi ambientali di questa città a loro e a noi tutti non porta”.