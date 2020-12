Via di Grottarossa: auto ferma al semaforo rosso, 35enne ruba portafoglio e regali di Natale - Terzo Binario News

In via di Grottarossa i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 35enne, già con precedenti, originario di Santo Domingo. L’uomo, poco prima, è salito a bordo di un’autovettura in sosta al semaforo rosso, ed ha rapinato l’automobilista del suo portafoglio e alcuni regali natalizi, riposti sui sedili posteriori.

La vittima ha cercato di opporsi, ma fortunatamente per lui, i Carabinieri in transito in quel momento, hanno notato la scena ed hanno bloccato il 35enne, recuperando l’intera refurtiva.

L’arrestato, che sarà sanzionato anche ai sensi della vigente normativa volta al contenimento del Covid-19, è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo