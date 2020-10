Via delle Case Rosse: furto di sigarette e gratta e vinci nella tabaccheria del centro commerciale - Terzo Binario News

Colpo in via delle Case Rosse. Ignoti hanno rubato sigarette, “gratta e vinci” più il fondo cassa in una tabaccheria che si trova all’interno del centro commerciale. La scoperta è avvenuta alle 6,13.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i malviventi hanno aperto una grata e poi hanno effettuato un foro sul retro dell’attività.

Il bottino è da quantificare. Indaga la Polizia del commissariato San Basilio.

c.b.