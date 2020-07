Via della Pisana: pittore colpito con un bastone, legato e rapinato - Terzo Binario News

La vittima derubata di 500 euro e trasportata in codice giallo all’Aurelia Hospital

di Claudio Bellumori

Colpito con un bastone, legato con dei lacci a una sedia e rapinato di 500 euro. Questo quanto accaduto a un pittore in via della Pisana: l’episodio è accaduto intorno alle 10 di mercoledì 15 luglio. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’Aurelia Hospital.

Secondo una prima ricostruzione, il pittore stava rincasando al piano terra. A quel punto un individuo lo ha colpito con il bastone e legato alla sedia con dei lacci. Dopodiché, ha preso il contante ed è fuggito. Non ha portato via opere di valore presenti nell’abitazione.

L’uomo è riuscito a liberarsi da solo. Sul posto il personale del 118 e la Volante della Polizia. Indagini in corso.