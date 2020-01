Via Cassia: badante si barrica nella casa dove è in prova, poi si scaglia contro agente - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato Monte Mario e del commissariato Ponte Milvio hanno arrestato per violenza, minaccia, resistenza, lesione ed oltraggio a Pubblico Ufficiale una etiope, che nel pomeriggio si era barricata nella casa dove prestava, in prova, lavoro da badante. È accaduto in via Cassia domenica 12 gennaio intorno alle 16,30.

La povera donna assistita, in stato di infermità e disabile, ha dovuto chiedere aiuto telefonicamente ad una sua compagna che, a sua volta, ha richiesto l’immediato aiuto della Polizia di Stato.

Dopo una lunga mediazione, e con non poche difficoltà, la badante è stata accompagnata presso gli uffici del commissariato, per essere denunciata. La stessa, senza alcun motivo, si è scagliata contro uno degli agenti, aggredendolo. Y.V.M. è stata poi arrestata.