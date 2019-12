di Claudio Bellumori

Il cadavere ustionato – presumibilmente di un uomo – è stato trovato sotto il cavalcavia in via Giacomo Brodolini, all’interno di quello che è apparso un accampamento di fortuna. La vittima non presentava segni di violenza: l’episodio è avvenuto poco prima delle 20 di giovedì 19 dicembre.

Sul posto la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara.