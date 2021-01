Via Appia Nuova: danneggia auto in sosta - Terzo Binario News

Un uomo che danneggia le auto in sosta. Questa la segnalazione ricevuta dai carabinieri della stazione Roma San Giovanni da parte di alcuni cittadini. I militari dell’Arma, giunti in via Appia Nuova, hanno bloccato un 30enne del Mali: nelle tasche aveva un coltello con la lama spaccata.

Quattro veicoli avevano gli specchietti retrovisori ko. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento, violazione del decreto di espulsione e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

Non solo: il ragazzo, visto il suo stato di alterazione psico-fisica, è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni.

c.b.