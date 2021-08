Via Ancona allagata a Ladispoli, erogazione interrotta per i lavori di Flavia - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che questa mattina si è verificata la rottura di una condotta in via Ancona angolo via Venezia.

Sul luogo sono già al lavoro i tecnici della Flavia Servizi e il guasto dovrebbe essere riparato in giornata.

Per consentire l’intervento è stato chiuso il flusso idrico, nella zona compresa tra viale Italia e via Flavia, in via Fiume, via Palermo, via La Spezia, via Venezia .

Stanotte intorno alle 3.30 si è verificata la rottura, con le strade ridotte a fiumi d’acqua. I cittadini hanno avvertito i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.