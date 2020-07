Via all’Estate Caerite, si parte con il ‘Reinaldo Santiago Trio’ e Fabrizio Bosso - Terzo Binario News

A Cerveteri un cartellone di qualità in cui musica, danza e teatro saranno i protagonisti assoluti all’interno del Parco della Legnara

Via all’Estate Caerite 2020: si parte col Reinaldo Santiago Trio’ e Fabrizio Bosso. L’appuntamento è al Parco della Legnara dalle 21,30. È tutto pronto per il programma di luglio: un cartellone di qualità, in cui musica, danza e teatro saranno i protagonisti assoluti, all’interno del Parco della Legnara, quest’anno scelto (per motivi di distanziamento sociale legato al Covid 19) come unica arena per i nostri spettacoli estivi.

Primo appuntamento domani, venerdì 10 luglio, alle 21,30 con il ‘Reinaldo Santiago Trio’ accompagnato per l’occasione da un ospite d’eccezione famoso a livello internazionale: il trombettista Fabrizio Bosso.

Sabato 11 luglio ‘Distanti ma uniti’, spettacolo di danza dell’Associazione ‘Dimensione Danza 2000’. Domenica 12 luglio spazio alla musica della band ‘Frutti di Mario’, tra rock, reggae e pop. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ed avranno inizio alle 21,30. Gli accessi, per motivi di sicurezza, saranno contingentati.