Vetro del bus in frantumi al Trullo, indagano i Carabinieri • Terzo Binario News

L’altra notte i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo sono intervenuti in via del Trullo all’incrocio con via Campagnatico, a seguito di un grave atto vandalico ai danni di un autobus di linea.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un gruppo di giovani a bordo della linea ATAC 711 ha seminato il panico tra i passeggeri: uno dei componenti della banda, dopo aver asportato il martelletto di emergenza in dotazione al mezzo, ha colpito ripetutamente la porta posteriore mandando il vetro in frantumi.

Subito dopo il raid, il gruppo si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Il conducente del bus è stato costretto a interrompere la corsa e a riportare il mezzo in deposito per i danni riportati, dichiarandolo fuori uso e privando così la cittadinanza di un mezzo di trasporto pubblico per il turno notturno.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche in zona e stanno ora acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza sia del bus che dell’area circostante per identificare i responsabili del danneggiamento.