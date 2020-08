Vertice per la scuola di Ladispoli con il neo assessore Bitti - Terzo Binario News

“Si è trattato di un incontro molto fruttuoso che ha permesso di fare alcuni passi in avanti, grazie alla presenza di tutti gli attori in campo”. Queste le prime dichiarazioni dell’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, al termine della riunione che si svolta questa mattina in comune in previsione della riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre.

All’incontro hanno preso parte oltre a Bitti, l’assessore ai Servizi sociali, Lucia Cordeschi, l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, l’assessore al bilancio, Claudio Aronica, il consigliere delegato alle manutenzioni scolastiche, Emiliano Fiorini, i dirigenti scolastici dei quattro circoli scolastici cittadini, rappresentanti della Asl, della Cir (società che si occupa del servizio mensa), di Flavia Servizi (trasporto scolastico) e delle associazioni di volontariato.

“Visto il delicatissimo momento che stiamo vivendo – ha commentato Bitti – l’obiettivo comune è quello di arrivare puntuali alla riapertura delle scuole, con un protocollo d’intesa condiviso a tutela degli studenti e del personale e a garanzia di tutti i servizi”.