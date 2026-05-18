“Verso una Nuova Alba”, l’arte illumina palazzo Ruspoli di Cerveteri dal 20 al 24 maggio • Terzo Binario News

Ci sono luoghi che custodiscono la memoria.

E ci sono momenti in cui l’arte riesce a trasformare quella memoria in emozione viva.

Dal 20 al 24 maggio 2026, le storiche sale di Palazzo Ruspoli accoglieranno la terza edizione di: “Verso una Nuova Alba”, una grande mostra collettiva di Arte Contemporanea capace di intrecciare sensibilità, visioni e storie differenti in un unico respiro creativo.

Pittura, fotografia, scultura, disegno e opere digitali dialogheranno tra loro in un percorso immersivo dove ogni opera diventa luce, riflessione, rinascita.

Un viaggio emotivo che invita il visitatore a rallentare, ascoltare, emozionarsi.

Curata da Andrea Cerqua e organizzata da Tracciati d’Arte, la mostra nasce dal desiderio di restituire all’arte il suo valore più profondo: creare connessioni umane, abbattere distanze, generare speranza.

L’inizio della manifestazione avrà luogo mercoledì 20 maggio dalle ore 16:30, aprendo ufficialmente cinque giornate dedicate alla bellezza, alla cultura e all’incontro tra anime artistiche.

Esporranno gli artisti: Andrea Cerqua, Andy Kersch, Angela Scaramuzzi, Aurora Stecca, Diego Vagnucci, Fabrizia Frau, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Giulio Falconieri, Ilaria Sartori, Laura Vitulano, Luana Celli, Manuela Castellet Y Ballarà, Maurizio Primo, Nataliya Lyakhova, Nicoletta Badalan, Oria, Ornella Latrofa, Tommaso Garofalo e Vincenzo Pirozzi.

Accanto a loro saranno presenti gli artisti del Gruppo Artistico Inclusivo AHRTE’: Alessandro Comegna, Giada Falcone, Luca Dondero, Martina Trionfera, Mauro Ignali, Sara Auddino e Valentino Venturini, portatori di uno sguardo autentico e profondamente umano sull’arte e sulla vita.

La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico del Centro Studi Arcadia di Ladispoli e dei partecipanti al corso di acquerello 2025-2026: giovani talenti e percorsi artistici differenti che testimoniano come l’arte possa diventare ponte tra generazioni, esperienze e sensibilità.

Il programma culturale sarà arricchito da due appuntamenti letterari di grande intensità:

Venerdì 22 maggio – ore 17:00

Presentazione del libro “Il separè della stanza rossa” di Effe Zeta, edito da Fides Edizioni (2025).

Presentazione del libro “Il separè della stanza rossa” di Effe Zeta, edito da Fides Edizioni (2025). Domenica 24 maggio – ore 16:30

Presentazione del libro “Di Amicizia, di Sesso, di Chiesa” di Angiolo Marroni, a cura di Mariangela Mincione, edito da Mincione Edizioni.

A seguire, il pubblico sarà accompagnato dalle note al pianoforte di Andrea Godoy Huaraca, in un momento conclusivo fatto di arte, musica, incontro e condivisione, tra brindisi finale e finissage della mostra.

Orari mostra

Mercoledì 20 maggio: 16:30 – 20:00

Da giovedì 21 a domenica 24 maggio:

11:00 – 13:00 / 16:30 – 20:00

“Verso una Nuova Alba” non è soltanto una mostra.

È un invito a guardare oltre il buio, oltre il rumore del presente, per ritrovare nell’Arte uno spazio di verità, emozione e rinascita.

Un’alba simbolica e collettiva, dove ogni colore, ogni forma e ogni sguardo raccontano la possibilità di un nuovo inizio.