“Verso una Nuova Alba”, l’arte illumina palazzo Ruspoli di Cerveteri dal 20 al 24 maggio • Terzo Binario News

Ci sono luoghi che custodiscono la memoria.
E ci sono momenti in cui l’arte riesce a trasformare quella memoria in emozione viva.
Dal 20 al 24 maggio 2026, le storiche sale di Palazzo Ruspoli accoglieranno la terza edizione di: “Verso una Nuova Alba”, una grande mostra collettiva di Arte Contemporanea capace di intrecciare sensibilità, visioni e storie differenti in un unico respiro creativo.
Pittura, fotografia, scultura, disegno e opere digitali dialogheranno tra loro in un percorso immersivo dove ogni opera diventa luce, riflessione, rinascita.
Un viaggio emotivo che invita il visitatore a rallentare, ascoltare, emozionarsi.
Curata da Andrea Cerqua e organizzata da Tracciati d’Arte, la mostra nasce dal desiderio di restituire all’arte il suo valore più profondo: creare connessioni umane, abbattere distanze, generare speranza.
L’inizio della manifestazione avrà luogo mercoledì 20 maggio dalle ore 16:30, aprendo ufficialmente cinque giornate dedicate alla bellezza, alla cultura e all’incontro tra anime artistiche.
Esporranno gli artisti: Andrea Cerqua, Andy Kersch, Angela Scaramuzzi, Aurora Stecca, Diego Vagnucci, Fabrizia Frau, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Giulio Falconieri, Ilaria Sartori, Laura Vitulano, Luana Celli, Manuela Castellet Y Ballarà, Maurizio Primo, Nataliya Lyakhova, Nicoletta Badalan, Oria, Ornella Latrofa, Tommaso Garofalo e Vincenzo Pirozzi.
Accanto a loro saranno presenti gli artisti del Gruppo Artistico Inclusivo AHRTE’: Alessandro Comegna, Giada Falcone, Luca Dondero, Martina Trionfera, Mauro Ignali, Sara Auddino e Valentino Venturini, portatori di uno sguardo autentico e profondamente umano sull’arte e sulla vita.
La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico del Centro Studi Arcadia di Ladispoli e dei partecipanti al corso di acquerello 2025-2026: giovani talenti e percorsi artistici differenti che testimoniano come l’arte possa diventare ponte tra generazioni, esperienze e sensibilità.
Il programma culturale sarà arricchito da due appuntamenti letterari di grande intensità:
- Venerdì 22 maggio – ore 17:00
Presentazione del libro “Il separè della stanza rossa” di Effe Zeta, edito da Fides Edizioni (2025).
- Domenica 24 maggio – ore 16:30
Presentazione del libro “Di Amicizia, di Sesso, di Chiesa” di Angiolo Marroni, a cura di Mariangela Mincione, edito da Mincione Edizioni.
A seguire, il pubblico sarà accompagnato dalle note al pianoforte di Andrea Godoy Huaraca, in un momento conclusivo fatto di arte, musica, incontro e condivisione, tra brindisi finale e finissage della mostra.
Orari mostra
- Mercoledì 20 maggio: 16:30 – 20:00
- Da giovedì 21 a domenica 24 maggio:
11:00 – 13:00 / 16:30 – 20:00
“Verso una Nuova Alba” non è soltanto una mostra.
È un invito a guardare oltre il buio, oltre il rumore del presente, per ritrovare nell’Arte uno spazio di verità, emozione e rinascita.
Un’alba simbolica e collettiva, dove ogni colore, ogni forma e ogni sguardo raccontano la possibilità di un nuovo inizio.