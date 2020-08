Vergogna Capitale: la Pineta Sacchetti è un "letamaio a cielo aperto" - Terzo Binario News

Ancora degrado, esplode la rabbia

di Claudio Bellumori

“Un letamaio a cielo aperto”, “una latrina”. Questi sono alcuni commenti che i Volontari Decoro Tredicesimo hanno dedicato, con rammarico, alla Pineta Sacchetti. Intorno alle 8 di giovedì 27 agosto per terra è stato trovato di tutto: bottiglie, gratta e vinci, cartoni della pizza.

Scene consuete da questi parti, nonostante le segnalazioni di episodi che “quotidianamente” si ripetono. Addirittura qualche giorno fa in Pineta sono stati rinvenuti resti di carbonella.

A giugno è andata in atto la raccolta firme per l’esposto: “Da anni situazioni di illegalità e di pericolo per la pubblica sicurezza si ripetono immutate nonostante numerose segnalazioni ed esposti” hanno terminato. Da qui la richiesta accorata di un intervento, per porre fine al degrado e per scongiurare “i potenziali ma concreti gravi rischi per il patrimonio naturalistico del Parco, per gli edifici privati e pubblici che confinano con la pineta e soprattutto per le persone che risiedono al loro interno”.

Ma niente: tutto come prima “o forse addirittura peggio”. Nel frattempo, tra un rimpallo e l’altro, è attesa anche la recinzione tra l’Auditorium e via Gioacchino Ventura. Mentre il degrado non manca mai.