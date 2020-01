Verdi Civitavecchia - Europa Verde aderisce alla manifestazione indetta dalla Consulta delle Donne - Terzo Binario News

I Verdi di Civitavecchia sostengono l’iniziativa della Consulta delle Donne per un confronto pubblico tra cittadini ed Amministrazione Comunale sul delicato tema della gestione dei prodotti abortivi e parteciperanno alla manifestazione indetta a piazzale del Pincio per domani 8 gennaio alle ore 16.00.

“La gestione dei prodotti abortivi è già regolate da leggi dello Stato ed ogni cittadino o familiare è libero di poter affidare l’inumazione dei feti ad un privato o al Comune”, dice il referente locale Gianluca Gori “invitiamo pertanto l’Amministrazione a chiarire motivi e modalità che porterebbero ad affidare una porzione del Cimitero Pubblico ad una società privata e per giunta di chiara matrice religiosa per l’inumazione dei prodotti abortivi, per un periodo di 70 anni”.

“Ricordiamo che l’Italia è uno stato laico e che i diritti delle donne, frutto di lunghe battaglie di civiltà, non possano essere calpestati da iniziative approssimative e chiaramente confliggenti”.

Invitiamo pertanto cittadini, iscritti e simpatizzanti a sostenere il confronto pubblico ed a partecipare alla manifestazione di domani.

Verdi Civitavecchia – Europa Verde