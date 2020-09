Vento a Roma: ramo caduto in via Lanciani - Terzo Binario News

Un ramo è caduto in via Lanciani. Lo ha segnalato Holljwer Paolo, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio II. “La situazione si fa sempre più pericolosa nella totale assenza del Municipio Roma II” ha commentato Paolo.

Rino Fabiano, assessore municipale all’Ambiente, da par sua ha notato: “Viste le fortissime raffiche di vento che si stanno abbattendo su Roma , considerata la ormai conosciuta fragilità dei nostri alberi e visto che mi vengono già segnalati numerosi distacchi un po ovunque nel Municipio, invito i cittadini a prestare molta attenzione a non circolare se possibile sotto le grandi alberate del nostro territorio”.

E poi: “Distacchi già vengono segnalati a Via Lanciani ,con danni ad autovetture, via Benaco, via Tiburtina , Villa Borghese”.

Foto Facebook Holljwer Paolo