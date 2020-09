Vento a Roma: caduti alberi e rami, gli interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

Oltre cinquanta gli interventi in poco più di un’ora – venerdì 25 settembre – da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale a causa del forte vento.

Maggiormente colpito il quadrante nord est della Capitale, con cadute di rami in via dei Gracchi, via Trionfale e via Flaminia.

In via di Torrevecchia, all’altezza del civico 805, un albero è caduto colpendo un’auto in sosta. Non si registrano feriti.

Chiuso dalle 15 alle ore 17 lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all’altezza di via Tiberina, a causa della caduta di un albero in via Torretta Flaminia.

Un albero, come segnalato sulla pagina Facebook Reporter Montesacro, è caduto in via Pian di Sco, all’angolo con via Lina Cavalieri e ha abbattuto un cartello pubblicitario. Stessa situazione anche in via Comano e a Parco Talenti. (foto sopra).

