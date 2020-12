Vento a Bracciano: albero caduto su auto in transito, gli interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

In monitoraggio anche la ProCiv

Il vento ha creato disagi nella mattinata di lunedì 28 dicembre a Bracciano. Diversi gli interventi della Polizia locale, coordinata dal comandante Claudio Pieragelini. Un albero è caduto su una vettura in transito – una Fiat Punto – condotta da un anziano che, per accertamenti, è stato accompagnato al Pronto soccorso.

Platani sono ‘planati’ sulla Settevene Palo in direzione di Trevignano. Rami in carreggiata, invece, in via di Pisciarelli e in via di Castel Giuliano.

I caschi bianchi sono in pattugliamento per controllare la situazione della viabilità. Nel monitoraggio presente anche la Protezione Civile.

c.b.