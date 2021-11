Vent'anni fa la strage di via Ventotene a Roma: morirono quattro pompieri della 6A - Terzo Binario News

L’esplosione causò la morte anche di quattro donne, oggi la celebrazione

(foto Repubblica) Venti anni fa, alle ore 9:27, un boato squarciò l’aria del quartiere Valmelaina di Roma: un’esplosione causata da una fuga di gas provocò il crollo parziale di una palazzina al civico 32 di via Ventotene.

Persero la vita quattro vigili del fuoco, gli uomini della squadra 6A del distaccamento Nomentano, che proprio su quella fuga di gas stavano intervenendo per evacuare le persone: Danilo Di Veglia, Alessandro Manuelli, Fabio Di Lorenzo e Sirio Corona.

L’esplosione causò la morte anche di quattro donne, Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti e Michela Camillo.

È sempre vivo il dolore e come ogni anno da quella tragica mattina del 27 novembre, autorità, vigili del fuoco e cittadini si ritrovano sul luogo della strage per la cerimonia in ricordo delle vittime.

Anche oggi il comando di Roma e il Comune hanno commemorato il triste anniversario insieme alle famiglie, presenti il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il Sindaco Roberto Gualtieri, il Capo Dipartimento Laura Lega, il Capo del Corpo Guido Parisi e il Comandante dei vigili del fuoco di Roma Francesco Notaro.

Al termine della celebrazione le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco hanno salutato i colleghi scomparsi. Nel distaccamento di Nomentano, dove facevano servizio i vigili del fuoco della 6A, è stata allestita una mostra con l’esposizione dei tantissimi disegni che i bambini vollero dedicare all’epoca ai vigili del fuoco che persero la vita