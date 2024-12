Venere, Maya, Fox e Mary: storie e luoghi diversi, identico bisogno di amore e di famiglie che li adottino • Terzo Binario News

VENERE è stata sterilizzata, è sana, sempre piu’ bella e il suo carattere sempre piu’ stupendo.. Sa andare al guinzaglio, è bravissima!!! Adesso davvero merita una bella famiglia.. Dateci una mano per favore!! Grazie……Foto del titolo.

*Venere* è una Pastorina di un anno e mezzo circa . di taglia media .. E’ stata reclusa su un terrazzino fin da cucciola.. Gli veniva dato il cibo ogni tanto , e l’acqua non veniva quasi mai cambiata.. Abbiamo visto la sua tristezza negli occhi, che imploravano aiuto.. Ci siamo attivate, e dopo vari tira e molla, siamo riusciti a farcela cedere.. da questo momento *LA RINASCITA DI VENERE* Questa deliziosa pastorina, ha un carattere stupendo..Va d’accordo con tutti.. non prevarica su nessuno… E’ fantastica davvero .. *VENERE* si trova in Provincia di Palermo, ed adottabile in tutta Italia.. *VENERE* è intelligente, totalmente socializzata con tutti. Sapete benissimo che i Pastori tedeschi sono cani che si annientano per il padrone.. Molto molto intelligenti, cani fantastici.. Noi per *VENERE* cerchiamo una adozione Super.. se la merita davvero, sarebbe bellissimo con qualche amichetto peloso e un giardinetto… Contiamo sempre sul vostro prezioso aiuto delle condivisioni..GRAZIEE!

I contatti per VENERE sono: Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com e CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

MAYA bellissima amstaff di taglia media nata 1.4.2018,adatta a persone esperte .

MAYA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la difesa del cane

FOX, dolce cagnolino candido di taglia medio/piccola, è nato il 5.1.2013.

QUANTI ANNI DI CANILE per questo esserino buono ed affettuoso che non ama essere maneggiato da chi non conosce, ma si lascia fare di tutto dai volontari, ed è geloso delle sue cose. FOX ha bisogno di una persona gentile di cui fidarsi, che rispetti i suoi tempi e le sue piccole manie e sarà una bella sorpresa per entrambi. Sconsigliato dove ci sono bambini.

FOX E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Screenshot

E poi ecco Mary bellissima canina di 7 anni incrocio whippet/ segugio ,sterilizzata, sana, tra 2 giorni vivrà il secondo grosso trauma della sua vita perché dopo aver perso la sua mamma umana il suo papà verrà portato in RSA…è una cagnolina buona, ha vissuto con gatti, ma è molto provata da queste perdite subite. Cerca adozione o stallo maggiori informazioni in privato chiamando questi numeri 349 5757115 Emanuela 339 4701016 Luela.