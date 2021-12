Venerdì alle 21 il CiccareseTrio in concerto con "Orizzonti" presso Sala Ruspoli a Cerveteri - Terzo Binario News

Penultimo appuntamento dell’anno per CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea che con grande successo si sta svolgendo all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

Da Astor Piazzolla a Richard Galliano, da Gioachino Rossini a Mozart. Ad esibirsi, un prestigioso e raffinato trio composto da Yuri Ciccarese al flauto, Guido Arbonelli al clarinetto e Valentina Cesarini alla fisarmonica.

Venerdì 17 dicembre, alle ore 21:00 il CiccareseTrio in concerto con “Orizzonti”. L’ingresso è gratuito e per assistervi è obbligatorio essere in possesso del super Green Pass. Per informazioni e per prenotare contattare il numero 3346161081.

“Un altro evento di qualità per CaereMusica – dichiara il Consigliere comunale Mauro Porro, anche compositore e organizzatore della rassegna – questa rassegna è oramai diventata un punto di riferimento all’interno dell’offerta culturale della nostra città e del territorio. Sono sempre numerose le prenotazioni e sempre più variegato il pubblico che di volta in volta prende parte ai concerti. Sono davvero soddisfatto, come Consigliere e come musicista del successo della rassegna di quest’anno, a testimonianza di quanto sia apprezzato lo standard qualitativo e artistico di CaereMusica”.

L’ultimo appuntamento del 2021 è invece fissato per martedì 21 dicembre, sempre alle ore 21:00 con il duo “Di Meo – Carbonara”, con un concerto violino e pianoforte.