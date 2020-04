Venerdì 17, anno bisestile e lockdown: non ci credo, ma... - Terzo Binario News

Si chiama eptacaidecafobia ed è la paura irrazionale per il numero 17, giorno in cui tra l’altro iniziò il diluvio universale.

Se poi è di venerdì, giorno in cui fu ucciso Gesù, la fobia aumenta, e raggiunge picchi e curiosità in un anno bisestile come il 2020, nel bel mezzo di una pandemia globale.

Per la maggior parte delle persone sono tutte sciocchezze, per alcuni è curiosità nel vedere cosa accadrà, ma per quella fetta di persone che credono veramente nella congiunzione di questi eventi, si tratta di giornate di ansia.

Cosa fare quindi? Basta aprire gli occhi e guardare fuori dall’Italia per capire che ciò che per noi è solo credenza nella negatività, per altri è indice di fortuna.

Basta guardare oltre i confini del nostro territorio per scoprire che

In Gran Bretagna, ad esempio, spettano con ansia gli anni bisestili perché sono ritenuti i più fortunati in assoluto

Secondo la Cabbala, inoltre, il 17 è tra i numeri più propizi: è infatti il risultato della somma del valore numerico delle lettere ebraiche têt (9) + waw (6) + bêth (2), che lette nell’ordine danno la parola tôv “buono, bene”

Basti pensare, in aggiunta, che il venerdì, infine, è il giorno antecedente al sabato e alla domenica, e quindi significa svago e riposo.