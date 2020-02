Vendita e somministrazione illegale di alcol: sanzioni per 70mila euro, due persone denunciate a Piazza Bologna per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale - Terzo Binario News

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni illegali nelle zone della movida e i comportamenti pericolosi su strada. Nelle notti di questo weekend, accertati numerosi illeciti per la vendita e la somministrazione abusiva di alcolici: scattate sanzioni per circa 70mila euro.

Dalle principali vie e piazze del centro Storico ai quartieri di Trastevere, Testaccio, Ostiense, dalla zona di piazza Bologna, piazzale delle Provincie e viale Ippocrate a San Lorenzo, gli agenti hanno svolto verifiche capillari presso i locali pubblici e le attività commerciali, tra cui diversi minimarket, rilevando irregolarità legate soprattutto alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Ulteriori illeciti hanno riguardato la mancata esposizione di cartelli obbligatori, insegne luminose e occupazioni di suolo pubbliche abusive. Una decina gli avventori sanzionati per consumo di alcol in orari e luoghi vietati, in base a quanto disposto dal regolamento di polizia urbana. Nel corso dei controlli nella zona di Piazza Bologna, due persone sono state denunciate per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Migliaia i controlli eseguiti dalle pattuglie anche per garantire la sicurezza stradale: circa 2000 le contestazioni per infrazioni commesse al volante. Ben 385 i conducenti sanzionati perché sorpresi ad una velocità superiore ai limiti consentiti e 125 i veicoli rimossi per soste irregolari o d’intralcio.