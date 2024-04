Vendere casa: come scegliere l’agenzia immobiliare • Terzo Binario News

Vendere casa da soli può essere un’impresa davvero ardua. Tra disbrighi burocratici, pubblicizzazione dell’immobile e gestione delle visite, non è solo necessario possedere molte competenze – sociali, fiscali, legali -, ma è anche indispensabile disporre di tanto tempo libero. Per questo motivo, è sempre preferibile affidare l’incarico a un’agenzia immobiliare.

Se per trovare tutte quelle presenti nella propria zona non si deve fare altro che consultare una lista di agenzie immobiliari , per scegliere, tra le tante, quella migliore o, in ogni caso, maggiormente in grado di rispondere alle proprie esigenze, è necessario valutare con attenzione alcuni aspetti.

In questo articolo andremo a scoprire quali aspetti valutare prima di affidare l’incarico di vendita della propria casa a un’agenzia immobiliare.

Valutare il profilo online dell’agenzia immobiliare

Il web offre a chiunque desideri usufruire di un servizio, ma anche acquistare qualcosa, l’opportunità di confrontare fra loro più realtà o prodotti, leggendo recensioni e commenti, e navigando su siti e pagine social ufficiali. La scelta di un’agenzia immobiliare non fa certo eccezione a questa regola.

Molte agenzie dispongono di siti web ufficiali sui quali pubblicano gli annunci relativi alle abitazioni messe in vendita, altre si appoggiano anche o esclusivamente ai social, altre ancora sfruttano i siti di annunci. In alcuni di questi spazi, potrete trovare commenti e valutazioni lasciate dalle persone che si sono già rivolte a quella specifica agenzia; in altri, potrete valutare i successi ottenuti, le caratteristiche degli annunci pubblicati, i prezzi medi di vendita.

Inoltre, potrete trovare informazioni aggiuntive, utili per conoscere ancora meglio l’attività di una specifica agenzia, il suo team e i servizi offerti.

Scegliere un’agenzia situata nella propria zona

Tra gli aspetti da prendere in considerazione rientra anche la zona operativa dell’agenzia scelta, la quale deve corrispondere a quella nella quale si trova l’immobile che si desidera vendere.

Questo aspetto non deve essere sottovalutato per diversi motivi. Oltre a consentire di raggiungere comodamente la sede, permette anche di poter contare su un team che:

conosce bene il mercato immobiliare della zona;

può parlare, ai potenziali acquirenti, dei reali pregi del quartiere;

dispone di contatti e di un network già strutturato, il quale potrà tornare utile per offrire servizi aggiuntivi, come interventi di home staging e servizi fotografici.

Contattare l’agenzia immobiliare di proprio interesse

Nel momento in cui pensate di aver trovato l’agenzia immobiliare che fa al caso vostro, potete contattarla per un colloquio telefonico o un incontro conoscitivo.

Durante questo colloquio, avrete l’opportunità di scoprire qualcosa in più. Potrete ad esempio informarvi circa le modalità operative seguite, i tempi medi di vendita degli immobili, gli scarti medi dei prezzi tra quelli di partenza e quelli di chiusura. Insomma, in questa occasione è fondamentale chiarire ogni aspetto, così da non avere, in seguito brutte sorprese.

Non dimenticare di chiedere un preventivo

Le agenzie immobiliari non lavorano certo gratis. In cambio dei servizi ricevuti, dovrete pagare una somma, la cosiddetta provvigione, il cui ammontare potrà variare in base a svariati fattori. Tra questi rientrano, oltre al tariffario di partenza dell’agenzia scelta, il luogo in cui si trova la casa, il prezzo di vendita, la tipologia di immobile e i servizi richiesti.

Accertarsi che gli agenti immobiliari dispongano di patentino

Prima di mettere la propria casa nelle mani dell’agenzia immobiliare, è importante accertarsi che sia tutto in regola. Gli agenti immobiliari, per poter prestare servizio, devono essere abilitati alla professione. Per togliersi ogni dubbio, si deve semplicemente chiedere di vedere il patentino.

Leggere con attenzione il contratto prima di firmarlo

Per assegnare l’incarico all’agenzia immobiliare, è necessario firmare il mandato, il quale non è altro che un contratto nel quale vengono definiti tutti gli aspetti essenziali, come l’ammontare della provvigione e la durata dell’incarico. Tra le clausole può essere inclusa quella relativa all’esclusività, la quale impegna il venditore ad assegnare la vendita dell’immobile solo e soltanto all’agenzia per la quale ha firmato il mandato.

Per non avere brutte sorprese, è importante leggere tutto con attenzione prima di firmarlo.