Vela, presentata la Roma x1, x2,x Tutti - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Presso il Chiostro di San Salvatore in Lauro a Roma, si é tenuta la presentazione della XXVII edizione della transtirrenica che si svolgerà dal 4 al 11 aprile sul percorso Riva di Traiano/Lipari con ritorno a Riva di Traiano.

Saranno 535 miglia di ‘pura adrenalina velica’ da percorrere in solitario, doppio, in equipaggio. La grande novità, di questa edizione, sono i tanti iscritti in solitario e il premio istituito per questa categoria. Alla conferenza erano presenti: il Presidente della FIV IV Zona Giuseppe D’Amico e Andrea Mura, velista sardo, già vincitore di regate in doppio e in solitario. Alessandro Farassino, Presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano, organizzatore della regata, ha invitato tutti gli iscritti a partecipare ai due corsi sul sonno, previsti per inizio e fine febbraio. In questa edizione ci sarà il rientro in regata di Matteo Miceli e del suo Class 40 con cui aveva affrontato il giro del mondo.