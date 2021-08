Vela, bene Nico Pettinari della Lni Civitavecchia all'Europeo di Tallinn - Terzo Binario News

Si è concluso a Tallin, in Estonia, il campionato europeo Techno 293.

Le temperature nel mar Baltico non sono state proprio ottimali a causa del freddo e della pioggia, il risvolto positivo è stato il vento, quasi sempre planante, grazie al quale l’atleta Nico Pettinari, della Lega Navale di Civitavecchia, è andato molto bene posizionandosi come settimo assoluto e secondo italiano nella categoria U17.

Sono state giornate impegnative proprio per il clima, che ha costretto i giudici a fermare le regate per una giornata intera. La flotta, composta da 42 atleti, della categoria U17 è riuscita comunque a completare in totale 15 prove.

Nico, in seguito alla convocazione alla regata, è partito con il team italiano composto da 16 atleti accompagnati da due tecnici, Celine Bordier ed Andrea Melis. Il team italiano è stato tra quelli più forti.

Noi abbiamo fatto il tifo da casa e ci siamo preparati per Cagliari, dove si sta svolgendo attualmente la Coppa Primavela, e dove ci raggiungerà anche Nico, per i campionati giovanili italiani che inizieranno il 2 settembre.