Vela: al via la Roma per uno, Roma per due, e la Roma per tutti - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

La storica regata La Roma per 2 ripartirà, quest’anno, nella sua data originaria, 10 aprile confermata nonostante, causa Covid, il passaggio del Lazio in zona Rossa fino al 6 aprile.

Il percorso, 535 miglia fino a Lipari, con un passaggio obbligato dopo 110 miglia a Ventotene in discesa verso Lipari e un secondo passaggio, con rilevamento cronometrico, sarà effettuato a Lipari che dovrà essere lasciata a sinistra, per proseguire poi, per la risalita libera verso Riva di Traiano.

Gli iscritti sono già trenta di cui 4 solitari, 8 in doppio e 12 in equipaggio per la “Roma” e 6 equipaggi per la “Riva”.

Nella “per tutti” una new entry, il Cookson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler, scende in acqua agguerritissima, forte anche della presenza a bordo di Pietro D’Alì. A contrastarla, tra gli altri, lo Swan 42 di Nino Merola (già vincitore della Roma per 2 nel 2015 con Andrea Caracci) e l’equipaggio tedesco di Alemaro, un Neo 400 condotto da Roman Putchev.

Da segnalare anche il GS 40 Renoir di Mario Pellegrini, che lascia l’Adriatico per giocarsi le sue carte nel Campionato Italiano Offshore nel Mar Tirreno, nella regata con il maggior coefficiente di difficoltà del Campionato. Nella “per 2” dominano i Sun Fast e i First, ma tra i più accreditati c’è anche lo I.O.R. OT 40 di Andrea Donato e Sergio Mazzoli, che lo scorso anno hanno vinto in ORC e lo Swan 48 Mia, con Luigi Stoppani e Andrea Caracci. Equipaggio temibilissimo anche quello di Uma Fast, con Francesco Mengucci e Stefano Greco. Ma si attende l’iscrizione di Marco Paolucci con Libertine, che sicuramente vorrà difendere il suo titolo appena conquistato.



“Causa Covid – commenta il Presidente del CNRT Alessandro Farassino – quest’anno la situazione sembra forse peggiore di quella dello scorso anno ma ci sono le regole e le contromisure giuste per poter scendere in acqua per una regata come la nostra che viene considerata da CONI e FIV di valenza nazionale e che viene disputata non solo in equipaggio, ma anche in solitario e, principalmente, in doppio”.