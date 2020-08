Vela a Civitavecchia, riparte la grande altura a Riva di Traiano - Terzo Binario News

In programma due regate in contemporanea aperte sia alla navigazione in solitario sia in doppio, oltre che in equipaggio

A Civitavecchia dal prossimo 20 settembre tornerà la vela con l’attività d’altura a Riva di Traiano. In programma due regate in contemporanea: La ‘Garmin Marine Roma per 1/2/Tutti’ e la ‘Roma-Giraglia’. Due regate, due percorsi in direzione opposta: La ‘Roma per 1/2/Tutti’ porterà le barche a sud, percorso fino a Lipari per 539 miglia, la ‘Giraglia’ a nord, verso l’arcipelago Toscano per 255 miglia; occasione per chi vuole provare l’altura in massima sicurezza restando entro le 12 miglia dalla costa.

Entrambe le regate sono aperte alla partecipazione in solitario e in doppio, oltre che in equipaggio. “Saranno prese, come è ovvio, tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza gli equipaggi”, dichiara il presidente del Cnrt Alessandro Farassino. “Si prevede una grande festa con le dovute distanze”.

Si ipotizza, vista la giornata elettorale, uno slittamento dell’orario di partenza al fine di offrire a tutti i regatanti la possibilità di voto.