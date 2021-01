Vecchio faro di Fiumicino, sopralluogo di Montino con i Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

“Su segnalazione dell’amministrazione comunale al Comando Provinciale, oggi una squadra del gruppo 13A dei Vigili del Fuoco di Ostia è venuta a fare un sopralluogo al vecchio faro e all’area circostante”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Lo stato di degrado della struttura, con i conseguenti rischi, è tale che non potevamo che rivolgerci ai Vigili del Fuoco – prosegue Montino – che oggi hanno potuto constatare coi propri occhi le condizioni della struttura e del piazzale antistante”.

“Ora attendiamo l’esito del verbale – spiega il sindaco – e le eventuali prescrizioni che i Vigili del fuoco decideranno per la sicurezza di questa porzione di territorio. Sulla base di quanto decideranno i Vigili del Fuoco, l’amministrazione si riserva di adottare ulteriori misure”.

“Intanto la ditta incaricata dal Comune sta proseguendo con gli interventi di messa in sicurezza, in danno rispetto a concessionario che, nonostante l’ordinanza, non ha provveduto ad eseguire i lavori necessari – conclude il sindaco -. In queste ore, si sta procedendo al ripristino della recinzione che impedisca l’ingresso nell’area antistante il faro per evitare che, nonostante sia vietato, le persone continuino ad accedere mettendo a repentaglio la propria sicurezza”.