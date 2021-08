Variante Speciale di Campo di Mare: incontro pubblico giovedì - Terzo Binario News

“Un consiglio comunale che rimarrà nella storia di Cerveteri quello convocato per venerdì 6 agosto alle ore 10:30 e che si potrà seguire in diretta streaming sul sito www.comune.cerveteri.rm.it (sezione Consigli comunali online).

All’Ordine del Giorno, la Variante Speciale di Campo di Mare che risolverà finalmente la vicenda urbanistica della Frazione e sbloccherà l’iter sui condoni sospesi da quarant’anni. Poi l’adozione del PUA – Piano di Utilizzo degli Arenili che consente la creazione di nuovi servizi sulle nostre spiagge e la riqualificazione della spiaggia a nord (fino a oggi inaccessibile) .

Due atti che la nostra città attendeva da sempre e che segnano una vera e propria rivoluzione nella storia di Campo di Mare e di Cerveteri.

Giovedì 12 agosto (nei prossimi giorni vi fornirò nuovi dettagli), alle ore 21:30 sul nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi farò un incontro pubblico con i cittadini in cui racconterò quanto abbiamo fatto e quanto continueremo a fare per Cerenova e Campo di Mare. Siete tutti invitati anche per fare domande e confrontarci insieme.

È l’inizio di una Nuova Era”.

Alessio Pascucci