Caso di variante brasiliana in una scuola - Terzo Binario News

Caso di variante brasiliana di una scuola. È quanto emergenze dalla relazione della Asl e relativo al plesso Sinopoli-Ferrini, situato a Roma.

“La richiesta di tipizzazione di TNF molecolari, oltre al caso precedentemente comunicato in data 20/02, ha dato esito positivo per presenza di variante di SARS-CoV-2, lineage P.1 (cd. variante “brasiliana”) in un altro caso attualmente in isolamento identificato all’interno della scuola.

In aggiunta alla precedente comunicazione, pertanto, si dispone quanto segue:

intervento di sanificazione straordinario della struttura (ovvero disinfezione con prodotti a base cloro/alcolica previa accurata pulizia) degli spazi e delle superfici anche del plesso della scuola secondaria di primo grado;

esecuzione di TNF molecolare di screening per tutta la popolazione studentesca e lavorativa afferente all’IC SINOPOLI FERRINI – infanzia, primaria, secondaria di primo grado – (fatta eccezione per i docenti/operatori o gli alunni attualmente sottoposti ad ulteriori misure contumaciali, ovvero quarantene o isolamenti, o per i quali siano già stati organizzati dall’Equipe Scuole ASL RM1 TNF molecolari, come nel caso dei docenti/operatori della scuola dell’infanzia e primaria). I docenti o gli alunni che dovessero trovarsi in isolamento precauzionale saranno invitati a sottoporsi comunque a test”.

Il rientro a scuola degli alunni e del personale è subordinato alla verifica degli esiti dei TNF. Questi tamponi saranno svolti in apposite postazioni che saranno comunicate alla scuola non appena avremo predisposto gli slot. Visto l’elevato numero di persone da sottoporre a test, si rappresenta l’attuale impossibilità nel comunicare la data di rientro a scuola.

Provvederemo nel più breve tempo possibile alla programmazione dei tamponi non appena acquisite le liste, dandone tempestiva comunicazione alla Scuola, così che possa avvisare le persone coinvolte, ed in modo tale da avere contezza della possibile data di rientro, che comunque avverrà nel primo giorno utile al termine dello screening. Si ricorda a tutte le persone coinvolte l’importanza dell’esecuzione di questo test secondo le modalità e nelle postazioni che indicheremo, così da poter procedere, qualora ve ne fosse ulteriore necessità, alla tipizzazione di ulteriori eventuali campioni eleggibili.



Si ribadisce come tutte le ramificazioni della catena di contagio attualmente siano sotto controllo attraverso misure di sanità pubblica, già messe in atto in applicazione delle indicazioni ministeriali e regionali previste in caso di sospetta variante (isolamento, quarantena, programmazione di TNF molecolari a fine quarantena).