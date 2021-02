Asl Roma 1: "Confermato caso di variante brasiliana all'istituto Sinopoli-Ferrini" - Terzo Binario News

Plesso chiuso cinque giorni

“È stato riscontrato un sospetto di variante brasiliana relativo all’istituto Sinopoli Ferrini, che è stato confermato dall’istituto Lazzaro Spallanzani”. Lo dichiara il Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese.

“La ASL Roma 1 ha posto in essere tutte le misure previste dal protocollo covid, ivi comprese le indicazioni in caso di sospetto o accertata variante. L’Istituto è attualmente chiuso per 5 giorni e verrà riaperto solo al termine di tutti i controlli ed in piena sicurezza”.

“Oggi il personale scolastico è stato sottoposto a tampone, i contatti di caso sono stati testati e sono stati programmati i tamponi per tutti gli alunni, che verranno eseguiti nel corso della settimana”.