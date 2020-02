Vannini, Castaldo (M5S): "Giustizia per Marco" - Terzo Binario News

“Il Pg della Cassazione ha chiesto di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma sulla morte di Marco Vannini (sentenza che aveva ridotto da 14 a 5 gli anni di reclusione per Antonio Ciontoli). Per il procuratore “Fu omicidio volontario e serve un nuovo processo. Questa notizia restituisce ai genitori di Marco, vittime di una vera tragedia familiare, un po’ di speranza nella Giustizia: la loro è una storia davvero drammatica, che stava trovando un finale davvero grottesco”. Così Fabio Massimo Castaldo (M5S) vicepresidente del Parlamento europeo.

“Pensate che, secondo il pm Elisabetta Ceniccola, la sera dell’omicidio di Marco «Tutti, per ben 110 minuti, mantennero una condotta omissiva, menzognera e reticente» nonostante «la gravità della situazione fosse sotto gli occhi di ognuno di loro». Non so quale sarà la decisione finale della Corte, e come si concluderà eventualmente questo nuovo processo, spero solo che alla fine i coniugi Vannini possano avere quello che chiedono: giustizia e verità per loro figlio. Mi stringo calorosamente attorno a loro.