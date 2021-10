Vanessa Barone crea gioielli per l'Airc a Cerveteri - Terzo Binario News

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno.

AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, l’Ente nato nel 1965 su intuizione del Professor Umberto Veronesi, ogni anno raccoglie fondi e sensibilizza la popolazione sull’importanza della Ricerca Scientifica, ma anche su quanto sia importante garantire un sostegno, non solo economico ma anche e soprattutto morale, alle persone affette dal cancro.

A Cerveteri, una bella iniziativa a cura di una artigiana, Vanessa Barone che in questo mese così denso di significato sceglie di unire quello che per lei è un hobby, ovvero il creare, ad una azione concreta nel sociale.

Ha infatti messo a disposizione della nobile causa della ricerca la propria arte, creando graziosi ed eleganti portachiavi e braccialetti, che serviranno a raccogliere fondi da inviare direttamente alla Fondazione AIRC.

“Sono orgogliosa di aderire alla campagna Nastro Rosa di AIRC – spiega Vanessa sulla sua pagina Facebook – acquistando un bracciale o un portachiavi al prezzo di 7euro potrai sostenere la ricerca di cure per la lotta al tumore al seno. Ottobre è storicamente il mese dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Fondazione AIRC anche nel 2021 lancia la campagna Nastro Rosa per sensibilizzare sui temi legati a prevenzione, screening e cura, nonché per aggiornare sui progressi della ricerca scientifica in questo ambito. Sfruttiamo al meglio questi ultimi giorni di ottobre per sostenere la ricerca”.

“Vany Bijoux” nasce come hobby da una grande passione che Vanessa ha fin da piccolina. Ogni creazione è unica nel suo genere. Principalmente troverete elementi in pietre naturali, ma anche resina, gesso ceramico, alluminio, vinile africano, uncinetto. Potete guardare tutte le sue creazioni alla pagina Facebook https://www.facebook.com/vanybijoux/

Per informazioni o prenotare uno o più braccialetti, che Vanessa saprà poi personalizzare di volta in volta, inviare un messaggio whatsapp al numero: 3348312623