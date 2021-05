Vandalizzata la scuola de I Terzi, Pascucci: "Offesa tutta la comunità cerite" - Terzo Binario News

“Atto barbaro ed incivile che danneggia i nostri ragazzi e l’intera comunità”. Con queste parole il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci commenta l’atto vandalico perpetrato nella notte all’interno del plesso scolastico della Don Milani nella Frazione de I Terzi, dove ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio dando alle fiamme una cattedra, rovesciato alcuni arredi e deturpato le mura delle aule con delle scritte.

Nella giornata di oggi, l’Amministrazione comunale di Cerveteri, nella figura dell’Assessora all’Ambiente Elena Gubetti, era stata invitata dalla Dirigenza Scolastica a partecipare all’evento conclusivo del progetto portato avanti durante l’intero anno scolastico dai ragazzi legato alla promozione dell’educazione civica e del rispetto ambientale.

Cerimonia annullata, proprio a causa di quanto accaduto e scuola chiusa per permettere i lavori di risistemazione e pulizia che consentiranno già nella giornata di domani, martedì 25 maggio, il regolare rientro in classe degli alunni.

“Per prima cosa ci tengo a rassicurare tutte le famiglie – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – domani, martedì 25 maggio, le lezioni riprenderanno regolarmente e in completa sicurezza. Nei prossimi giorni, il personale dell’Ufficio Tecnico Manutentivo interverrà per effettuare gli interventi necessari all’interno della classe interessata dagli atti vandalici. Rimane, forte, il dispiacere per un atto vergognoso che ha colpito un’intera comunità e soprattutto ha privato i nostri ragazzi di una giornata di scuola e di formazione”.

“Quello che è accaduto non è solamente un danno nei confronti di una comunità intera, ma soprattutto una violenza fatta nei confronti dei nostri allievi che hanno visto invadere e deturpare in un modo così barbaro ed ingiustificato quello che per loro, dopo la propria casa, è il luogo dove trascorrono il maggior numero di ore nell’arco della giornata” – dichiara il Preside dell’istituto, il Professor Riccardo Agresti.