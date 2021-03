Vandali scatenati in via Rodolfo Benini: Smart danneggiata - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Vandali scatenati in via Rodolfo Benini. Una Smart è stata presa di mira da ignoti.

“L’auto, regolarmente parcheggiata, è stata colpita con bottiglie di vino e probabilmente anche con un barattolo – ha raccontato una residente a Terzo Binario – all’interno del veicolo, di proprietà di una amica di mia figlia, c’erano abiti, scarpe, documenti, un cavalletto per la macchina fotografica, alcune monete: non è stato toccato nulla. Il lunotto posteriore e il vetro del tettuccio sono stati frantumati. Inoltre sulla carrozzeria, da un lato, c’era come il segno di un pugno”.

Sul posto, poco prima delle 10 di sabato 27 marzo, sono giunti gli agenti del commissariato Ponte Milvio: “Sono stati gentilissimi e professionali, sono arrivati pochi minuti dopo la nostra chiamata e hanno effettuato i rilievi del caso”.

“Non capiamo il perché di questo gesto – ha terminato la signora – non sappiamo se si tratti di una “bravata”, se così vogliamo chiamarla, o di altro. Nelle settimane scorse, in zona, mi risultano che ci siano stati furti all’interno di automobili. Ma atti vandalici di questo genere no, almeno fino a oggi”.