Vandali scatenati a Piazza Bologna: l'asilo Grillo Jo nel mirino - Terzo Binario News

La scoperta è avvenuta questa mattina, intorno alle 7,50, alla riapertura dell’asilo. Le classi del Grillo Jo – zona Piazza Bologna – che avrebbero dovuto ospitare i bambini, erano tutte a soqquadro e molti degli arredi distrutti. È intervenuta la Polizia scientifica che sta operando le attività investigative di propria competenza. Una porta esterna è stata trovata divelta.

È quanto si apprende da una nota del Municipio Roma II nella quale si aggiunge che l’Assessore alle politiche educative Emanuele Gisci si è recato sul posto per verificare la situazione: “La nostra comunità scolastica – dichiara- si è svegliata con questa assurda notizia, devastare un Asilo Nido è una azione di una barbaria inaudita. Appena saranno conclusi i rilievi della Polizia scientifica, che mi auguro portino alla cattura di chi si è macchiato di un simile gesto, il Municipio interverrà per sanificare e ripristinare i locali affinché i bambini possano tornare al Nido in sicurezza e riprendere tutte le attività insieme alle educatrici”.

“Con il giusto impegno e il dovere che ci compete stiamo facendo di tutto per non lasciar traccia di questa ennesima azione vergognosa nei confronti di uno spazio pubblico. I bambini devono al più presto rientrare nel loro piccolo mondo di fiabe , colori e socialità . Tutti i grandi però devono sapere che ci sono in giro persone che con disprezzo e violenza commettono simili e vili gesti”. Questo il commento di Rino Fabiano, assessore Ambiente Verde e Sport del Municipio II con Emanuele Gisci, assessore alla Scuola, Francesca Del Bello Presidente del Municipio e Paola Rossi, presidente commissione Scuola .

Lo stesso Gisci ha annunciato: “Domani l’Asilo nido Grillo Jo riaprirà e i bambini potranno riprendere tutte le attività insieme alle educatrici. Stamattina purtroppo la struttura è stata trovata in uno stato di devastazione provocato, presumibilmente, da vandali. La Scientifica è immediatamente intervenuta per le indagini e ci auguriamo che presto le autorità competenti possano scoprire i responsabili che hanno danneggiato le classi e distrutto molto arredi. L’ufficio tecnico sta mettendo in sicurezza l’asilo e il personale Multiservizi ed educativo sta sistemando tutto quello che occorre per accogliere i bambini . Si è verificato un evento davvero assurdo e increscioso ma per fortuna con l’aiuto di tutti in poche ore la struttura tornerà fruibile”.