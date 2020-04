Vandali a Valcanneto: scritte offensive sui muri del Centro Anziani - Terzo Binario News

Apparse stanotte nella frazione di Cerveteri

Bestemmie, stemmi anarchici, offese: questo quanto aparso sul muro esterno del centro anziani di Valcanneto.

Nella frazione di Cerveteri le scritte sono apparse stanotte: offese e concetti pseudo satanisti, espressi malamente da chi non poteva uscire di casa e allora ha pensato bene di farlo nel modo peggiore. Così fra le tante grande a cui bisogna far fronte in questo periodo, c’è anche quella degli stupidi.

E della ripulitura del centro d’aggregazione.