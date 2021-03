Vallerano: parco nell'incuria e senza giochi - Terzo Binario News

La denuncia di Fratelli d’Italia

“A Vallerano accade che nel 2018 i giochi per bambini posizionati nel parco di Via Buster Keaton, peraltro in cattivo stato di manutenzione, siano stati tolti senza alcun preavviso tutti i giochi dietro indicazione del Dipartimento ambiente di Roma Capitale”. Così in una nota Federico Rocca responsabile Romano Enti Locali FdI, Laura Pasetti ed Amedeo Zamparelli membri del coordinamento FdI del Municipio IX.

“La motivazione è che i giochi erano diventati pericolosi ed inagibili. I cittadini del quartiere si sono mobilitati da subito per esporre le loro ragioni chiedendone il ripristino, anche perché potevano essere riparati e non sostituiti. Al tempo stesso, visto che da anni sono loro a prendersi cura del verde del quartiere, avevano chiesto l’esonero dal pagamento della Tari”.

“In data 28 novembre 2018 abbiamo presentato un’interrogazione con la consigliera di FdI Rachele Mussolini ma non c’è stato nessuna risposta, ad oggi il parco versa in condizioni ancora più indecorose nonostante i cittadini si mobilitino periodicamente per effettuare opere di pulizia e decoro del verde pubblico del quartiere”.

“Il municipio IX e il dipartimento ambiente continuano a latitare, però ci chiediamo come mai in altri quartieri del Municipio sembra che sia stata decisa l’istallazione di nuovi giochi e a Vallerano no. Il Municipio IX ripristini il decoro di un quartiere il cui pregio principale risiede proprio nella quantità di aree verdi disponibili per i cittadini”.