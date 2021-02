Valle Muricana, l'Associazione Cives sempre in prima linea - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Nonostante il gelido pomeriggio del 13 febbraio, con l’allerta meteo che dava previsione di temperature molto basse, e il ghiaccio su strada che spesso si forma a seguito di ciò, l’Associazione Cives Valle Muricana, ancora una volta, è scesa in campo, impiegando il pomeriggio per cospargere il sale, in alcune aree nevralgiche tra Valle Muricana e Prima porta.”

“Grazie alla disponibilità della Protezione Civile – ass.Naz.Carabinieri, che ci ha donato il sale presso la loro sede a via di Baccanello 113 (Cesano), dove siamo andati a prenderlo il giorno stesso, abbiamo provveduto a cospargerlo, tutto a titolo gratuito e volontario, a Via della Giustiniana (Prima Porta) nell’area del ponte e delle attività commerciali, via Concesio -sia vicino le scuole sia lungo le curve che portano a Via Di Valle Muricana-, a Via Prinotti, davanti la farmacia al terzo km di via di valle muricana, a Via Sulbiate dove è sita la chiesa Santi Elisabetta e Zaccaria, davanti ad un Bar al quinto km di Valle Muricana.”

“In vista della temperatura molto bassa di dei prossimi giorni, in ogni caso invitiamo alla prudenza nel transito non solo a Valle Muricana e Prima Porta, noi abbiamo fatto la nostra parte cercando di limitare, per quanto possibile, qualsiasi potenziale rischio ulteriore dato dal ghiaccio su strada.”

“Questa attività si inserisce in altrettante portare avanti dall’associazione, e solo per parlare di storia recente, annoveriamo l’evento di natale da noi organizzato, in pochissimo tempo, che si è tenuto i giorni 22 e 23 dicembre, alcune raccolta firme sul tema sicurezza, visto che la nostra borgata è oggetto di molti furti ultimamente, andando a richiedere, a ministero dell’interno, la prefettura di Roma, i vari Commissariati di riferimento, le istituzioni municipali e comunali, piu organico di FF.OO. da impiegare.”

“La nostra associazione da oltre due anni ormai, affronta pragmaticamente e con un lavoro quotidiano le istanze dei cittadini, cercando di portare ad istituzioni ed enti competenti, tutte le problematiche che associati e residenti ci richiedono, e per quanto riguarda valle muricana, portiamo avanti problematiche “piccole”, dai rifiuti e materiali ingombranti abbandonati, che ogni volta volontariamente portiamo, in accordo con ama, presso i centri di raccolta ordinari o nell’occasione delle giornate di raccolta straordinaria, le buche e le strade private aperte a pubblico transito, fino ad arrivare a temi più alti, parlando della mancanza di una strada alternativa che tiene in ostaggio circa 15.000 abitanti, lo spostamento o interramento dei tralicci dell’alta tensione ivi presenti da prima della costruzione delle case, e tanto altro, sperando che chi di dovere si interessi e risolvi questi problemi.”