Valle Galeria: mancato ritiro dei rifiuti, "situazione catastrofica da un mese" - Terzo Binario News

“Nella Valle Galeria da circa un mese la situazione è catastrofica a causa del mancato ritiro dei rifiuti”. Così Angelo Vastola, esponente locale del Partito Democratico.

“Ormai parlare di raccolta differenziata è utopia, davanti le abitazioni si accumulano rifiuti non ritirati che saltano il passaggio anche per più di 20 giorni.

Con il caldo lascio immaginare i miasmi, vermi, ratti e animali randagi che distruggono i sacchetti in cerca di cibo. La situazione è catastrofica, tanto di produrre un esposto alle istituzioni per rischio igienico sanitario”.

Le molte segnalazioni che arrivano dai cittadini, non ricevono risposta e spesso da Ama arrivano messaggi di sconforto e disagio alla situazione. Si chiede alle istituzioni competenti di avviare tutte le procedure necessarie al fine di sopperire al disservizio Ama del Comune di Roma. Il continuo silenzio delle istituzioni, é imbarazzante”.