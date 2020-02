Valle Galeria, FdI: "Anche il Consiglio regionale di no a Monte Carnevale" - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Oggi in Consiglio Regionale è stato approvato un altro atto per dire no alla discarica a Monte Carnevale, un altro messaggio chiaro e forte per il Sindaco Raggi che ad oggi ancora non ha ritirato la delibera con la quale ha deciso il sito e che si ostina ad andare avanti senza alcun ripensamento nonostante i diversi pareri contrari.



Grazie alle mozione presentata dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia l’8 gennaio scorso, oggi si è potuti arrivare a questa discussione e al voto di contrarietà. Purtroppo i rimpalli di responsabilità tra PD e M5S non depongono a favore della causa, poichè, entrambe le parti giocano a lasciare il cerino in mano all’altro. Dal canto nostro abbiamo chiarito che siamo disponibili anche a dare il nostro contributo all’interno di un ragionamento serio e costruttivo sul tema rifiuti, siti e impianti ma partendo dall’assunto che la Valle Galeria non si tocca.



Continueremo questa battaglia al fianco dei cittadini fino a quando la Raggi non ritirerà la delibera ma se questo non accadrà, ci auguriamo che tutti gli esponenti del M5S regionale, capitolino e municipale diano seguito alle loro dichiarazioni rendendo effettive le loro dimissioni o in alternativa devono sfiduciare la Raggi, perchè non si può stare in piazza con i cittadini per salvare la faccia per poi rimanere al proprio posto senza che nulla cambi.

Dichiarano in una nota Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI e gli esponenti di FDI Daniele Calzetta, Valerio Garipoli e Marco Palma.