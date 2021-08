Valiserra e la D'Amico brillano nel nuoto master - Terzo Binario News

“Anche quest’anno i campionati italiani open water master si sono svolti a Civitavecchia, grazie all’ospitalità della SNC 1950, nel circolo sportivo “Alfio Flores” ed alla Federazione Italiana Nuoto, che dopo l’esperienza del 2019, sempre a Civitavecchia, ha deciso di affidare alla nostra giovane società la ripresa dei Campionati italiani dopo la grave pandemia COVID” dichiara Federica FEOLI Presidente della Nuotatori Civitavecchiesi.

Gli atleti nostrani Maurizio VALISERRA e Michela D’AMICO si sono fatti valere in una difficile 5km caratterizzata da mare di scirocco. Maurizio conquista l’oro e quindi il titolo di Campione Italiano mentre Michela strappa un ottimo argento contro le più piccole avversarie di categoria.

Più di 250 atleti hanno solcato le onde della locale Marina in un sabato stupendo. purtroppo il capriccioso mare locale non ha dato tregua alla manifestazione che, come già nel 2019, nella giornata di domenica ha impedito lo svolgimento del Miglio marino al quale erano intervenuti quasi 400 atleti. La FIN è stata costretta a rimandare ad altra data la gara.

“La Nuotatori Civitavecchiesi” continua il Presidente” ci tiene a ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a rendere possibile questa manifestazione: Legnami Brocco, Conad, Sole e Luna Tendaggi, Ecogiglio srl, SNC Circolo Alfio Flores, Expo Line Coppe e incisioni, Ditta Simone Pagliarini, IKS nella persona di Stefano Brunelleschi ed Angel Clean.

Ed ancora tutti i volontari: Ivano Iacomelli, Ermanno Muneroni, Tommaso Mezzo, Roberto Ruina, Francesco Rossi, Filippo M. Stocchi, Enrico Leopardo, Giordano Gasbarri, Marcello Jacopucci, Michela D’Amico, Simone Feoli, il presidente del Circolo SNC Luca Leccamuffi, Iula Manfredi, Beatrice Stocchi, Martina Censasorte, Mauro Scarmigliati.

Senza dimenticare l’ausilio della lega navale italiana sempre vicini alla nostra società, ma anche e soprattutto grazie alla Protezione Civile di Civitavecchia ed alle forze dell’ordine quali la Squadra navale della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei Carabinieri che con i loro mezzi navali e la loro esperienza hanno garantito la sicurezza in un mare un po’ agitato.

In ultimo ma non per valore i collaboratori, bagnìni e steward della SNC 1950″.

“Ottimi risultati per i nostri atleti” afferma il tecnico Marcello Jacopucci “in un periodo in cui la pandemia ha dettato legge sugli allenamenti, questi atleti continuano a mietere titoli. In questo Campionato Italiano acque libere Maurizio ha conquistato il titolo e Michela l’argento.

Questo risultato è esattamente speculare al Campionato italiano in vasca dove a seguito dei Regionali estivi dal 26 giugno al 4 luglio, dove entrambi nella distanza degli 800 e 1500 hanno conquistato il titolo di Campione Regionale, sono state stilate le classifiche dei vari risultati regionali sfociati nella classifica Nazionale, dove, Maurizio VALISERRA conquistava due ottimi argenti mentre Michela D’AMICO si laureava Campione Italiano negli 800 sl. Questo risultato vogliamo dedicarlo alla Coser Sport nella persona del presidente Antonio Parisi e del tecnico Fabio De Santis e di tutti i soci, poiché è proprio grazie alla loro ospitalità che abbiamo potuto preparare al meglio questi appuntamenti e conquistare

queste medaglie”.