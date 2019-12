Valigia sospetta in via Arenula: artificieri sul posto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una valigia da viaggio abbandonata vicino a una banca. A seguito della segnalazione e’ scattato l’allarme in via Arenula, all’altezza del civico 13, poco dopo le 17,30 di sabato 21 dicembre. Sul posto gli Artificieri della Polizia: la zona e’ stata interdetta, per consentire gli accertamenti del caso. La linea del tram 8 – direzione piazza Venezia – ha limitato il servizio fino a largo Bernardino da Feltre.



Il tratto interessato dall’intervento e’ stato poi riaperto al transito: si è trattato, quindi, di un falso allarme.