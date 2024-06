Valerio Marziali, il 34enne morto nell'incidente sulla Casilina • Terzo Binario News

Valerio Marziali. È questo il nome del 34enne morto nell’incidente avvenuto nella serata di venerdì sulla via Casilina, all’altezza di via di Tor Tre Teste. L’uomo, dipendente dell’Ama, era a bordo di un Kymco. Per cause in corso in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un sinistro con una Volkswagen Polo, con al volante una donna italiana di 63 anni, una Opel Corsa, guidata da un ragazzo italiano di 22 anni. Per Marziali – padre di una bambina – non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorsi. I conducenti delle due auto sono stati accompagnati in ospedale, per gli esami tossicologici di rito. Gli agenti della Polizia locale del Gruppo V Casilino, eseguiti tutti i rilievi sul luogo dei fatti, hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti. Tuttora in fase di svolgimento gli ulteriori accertamenti del caso, per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Valerio Marziali è la 73esima vittima della strada, a Roma e in provincia, dall’inizio del 2024.

“Ciao amico mio e grande collega”

Diversi i messaggi apparsi sui social appena è iniziata a circolare la notizia del tragico schianto. Scrive Cristiano: “Te ne sei andato via in punta di piedi, lasciando un vuoto incolmabile in ognuno di noi. Il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Chi ha avuto l’onore di conoscerti, ti ricorderà sempre come un ragazzo solare e folle. Un grande abbraccio amico mio e da lassù proteggi tutti noi e dai la forza a tutti i tuoi familiari di superare un dolore così forte. Un bacione alla tua piccolina. Ciao amico mio e grande collega”.

“Cerchiamo testimoni”

Valentina, cugina della vittima, dice: “Cerchiamo testimoni dell’incidente tenutosi venerdì 21 giugno alle 21 circa. Chiediamo aiuto per far quanta più chiarezza possibile circa la dinamica dell’incidente dove ha perso la vita un ragazzo di 34 anni (padre di una bambina di 4). L’incidente ha coinvolto due auto e uno scooter. La persona che ha perso la vita guidava lo scooter. Chiunque abbia visto qualcosa per favore ci contatti. Grazie a tutti per l’aiuto”.

Foto profilo Facebook Valerio Marziali