Valcanneto: nessun cemento scaricato nel bosco, "è acqua e terra argillosa" - Terzo Binario News

Nessun cemento scaricato nel bosco a Valcanneto. Qualche cittadino aveva segnalato la cosa sui social. Il sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli, ha chiarito che si tratta di acqua e terra argillosa proveniente dal sottosuolo, come verificato anche dalla Polizia locale intervenuta prontamente sul posto.

“Ciò che sembra effettivamente cemento, di colore grigio, altro non è che acqua e terra argillosa proveniente dal sottosuolo, da un semplice sondaggio fatto nel sottosuolo per dei lavori che ci sono in corso”.

“Alla prima pioggia questa terra andrà via – ha continuato Bettarelli – anche perché lì sotto c’è il fosso naturale”.