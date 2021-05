Vaccino Day a Civitavecchia aperto agli over 35 - Terzo Binario News

A Civitavecchia Sabato e Domenica dalle 8.30 alle 23.00 il Drive in del Porto di Civitavecchia in largo della Pace sarà dedicato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca per gli Over 40 e ora con ticket virtuale over 35

Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)

Come prenotarsi? Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio